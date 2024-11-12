Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоград 12 ноября прилетели Сергей Кравцов и Владимир Якушев

Министр просвещения и врио секретаря генсовета «Единой России» посетят новую школу.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоград 12 ноября с рабочим визитом прилетел министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Помимо партийных дел и большой всероссийской видеоконференции запланировано посещение федеральными гостями новой школы № 7 в Дзержинском районе, которая открылась 1 сентября этого года.

Кроме того, Владимир Якушев встретится с волгоградскими секретарями первичных отделений регионального отделения партии, сообщает пресс-служба РФ.