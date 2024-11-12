В Волгоград 12 ноября прилетели Сергей Кравцов и Владимир Якушев

В Волгоград 12 ноября с рабочим визитом прилетел министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также временно исполняющий полномочия секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Помимо партийных дел и большой всероссийской видеоконференции запланировано посещение федеральными гостями новой школы № 7 в Дзержинском районе, которая открылась 1 сентября этого года.