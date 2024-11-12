Дмитрий Демешин: «Нам есть, чем гордиться и что показать»

В следующем году Дальний Восток ожидает грандиозное событие. Во Владивостоке пройдет юбилейный X Восточный экономический форум. Несмотря на то, что его предшественник отгремел лишь чуть больше двух месяцев назад, Хабаровский край начал подготовку уже сейчас. Впереди много работы, нацеленной на то, чтобы достойно представить регион на этом масштабном мероприятии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщают организаторы, ВЭФ-2025 пройдет с 3 по 6 сентября. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил приступить к подготовке заблаговременно, ведь территории нужно будет продемонстрировать весь свой экономический, промышленный и туристический потенциал.
«Нам, безусловно, есть чем гордиться и что показать. В этом году мы впервые масштабно представили выставку-продажу “Сделано в Хабаровском крае”, которая стала началом в открытии магазинов под зонтичным брендом в Хабаровске и других городах. Там будет представлен ассортимент продукции, выпускаемой малым и средним бизнесом в Хабаровском крае. Также в 2024 году мы запустили Хартию промышленного технологического суверенитета и импортозамещения. Ее уже подписали более 170 предприятий региона. По моему поручению, в крае выдаются новые займы для местных производителей и участников хартии — это специальный целевой заем “Технопром”. В 2025 году мы продолжим продвигать региональных производителей и инвестиционный потенциал края на крупнейших выставочно-конгрессных площадках страны», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев высоко оценил итоги IX Восточного экономического форума.
«В этом году было подписано рекордное количество соглашений по объему инвестиций, участие приняли более семи тысяч человек из 75 стран мира. Началась подготовка к юбилейному X форуму. Уверен, что предстоящий форум вызовет не меньший интерес у политиков, предпринимателей и экспертов», — отметил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
По словам Дмитрия Демешина, представители Хабаровского края в этом году заключили на полях ВЭФ 27 соглашений на общую сумму более 858 миллиардов рублей. Сейчас уже ведется работа по каждому из них. В правительстве региона созданы проектные офисы, назначены ответственные зампреды и министры. В следующем году край сможет показать такой масштабный проект, как Тихоокеанская железная дорога.
«Расширяя взаимовыгодное сотрудничество с нашим стратегическим партнером — Китайской Народной Республикой — в 2025 году мы планируем проведение российско-китайского форума. Президент России Владимир Путин поддержал нашу инициативу и дал соответствующее поручение министру экономического развития Максиму Решетникову. Такое знаковое событие межгосударственного уровня повысит статус Хабаровского края как надежного торгового, инвестиционного и промышленного партнера Китая», — рассказал Дмитрий Демешин.
Как стало известно, в программу ВЭФ-2025 войдут дискуссии, целью которых станет консолидация и концентрация усилий по укреплению экономики дальневосточных регионов. Кроме того, возобновит свою работу выставка «Улица Дальнего Востока», где будут представлены основные технологические прорывы, достижения и культурные особенности регионов ДФО.