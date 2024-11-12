Дмитрий Демешин: «Нам есть, чем гордиться и что показать»

«Нам, безусловно, есть чем гордиться и что показать. В этом году мы впервые масштабно представили выставку-продажу “Сделано в Хабаровском крае”, которая стала началом в открытии магазинов под зонтичным брендом в Хабаровске и других городах. Там будет представлен ассортимент продукции, выпускаемой малым и средним бизнесом в Хабаровском крае. Также в 2024 году мы запустили Хартию промышленного технологического суверенитета и импортозамещения. Ее уже подписали более 170 предприятий региона. По моему поручению, в крае выдаются новые займы для местных производителей и участников хартии — это специальный целевой заем “Технопром”. В 2025 году мы продолжим продвигать региональных производителей и инвестиционный потенциал края на крупнейших выставочно-конгрессных площадках страны», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.