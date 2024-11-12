Мэрия Кишинева заявила об отсутствии финансовой поддержки для лечения онкозаболеваний

Согласно действующему законодательству, лечение онкологических заболеваний в Молдове должно быть бесплатным. Однако все больше людей жалуются на длительное ожидание радио- и химиотерапии, задержку результатов онкологических исследований, которые могут занимать до трех месяцев, и длинные очереди на операции, отметил он.