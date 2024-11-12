Мэрия Кишинева заявила об отсутствии финансовой поддержки для лечения онкозаболеваний

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Мэрия молдавской столицы обеспокоена отсутствием финансовой поддержки для лечения онкологических заболеваний, об этом сообщил глава управления здравоохранения Владимир Болокан.
Согласно действующему законодательству, лечение онкологических заболеваний в Молдове должно быть бесплатным. Однако все больше людей жалуются на длительное ожидание радио- и химиотерапии, задержку результатов онкологических исследований, которые могут занимать до трех месяцев, и длинные очереди на операции, отметил он.
«Мэрия напоминает Минздраву, что в начале 2024 года было предложено создать муниципальную онкологическую службу для децентрализации помощи в этой сфере и оказания конкретной поддержки людям, оказавшимся в трудной ситуации», — сказал чиновник на оперативном заседании муниципальных служб.
Кроме того, в стране есть только один линейный ускоритель (аппарат для лучевой терапии), хотя по оценке их должно быть пять.
Как отметил Владимир Болокан, мэрия Кишинева самостоятельно могла бы приобрести и установить в столице ускоритель, но мешает правительственная бюрократия.