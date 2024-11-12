Пункт пропуска Адлер на фоне протестов в Абхазии работает штатно

Оппозиция выступает против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Ранее протестующие заблокировали все три моста, ведущие из абхазской столицы. Однако утром 12 ноября активисты освободили Кодорский мост после того, как представители властей пообещали помочь в освобождении задержанных.