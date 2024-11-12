Дмитрий Демешин подписал постановление об ограничении деятельности мигрантов

«Ограничения не повлекут отрицательных последствий для экономики края и рынка труда. Напротив, введение запрета создаст условия для перехода иностранных трудовых мигрантов, работающих по патентам, в те отрасли экономики, где нет запрета на их труд. Кадров для замещения освободившихся мест, а это не очень большое количество, достаточно», — рассказали в комитете по труду и занятости населения.