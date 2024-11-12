Дмитрий Демешин подписал постановление об ограничении деятельности мигрантов

В большей степени ограничения коснутся мигрантов, фактически осуществляющих бесконтрольную трудовую деятельность в домашних хозяйствах. Кроме того, иностранцам будет запрещено работать водителями общественного транспорта, такси и на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения.
«Ограничения не повлекут отрицательных последствий для экономики края и рынка труда. Напротив, введение запрета создаст условия для перехода иностранных трудовых мигрантов, работающих по патентам, в те отрасли экономики, где нет запрета на их труд. Кадров для замещения освободившихся мест, а это не очень большое количество, достаточно», — рассказали в комитете по труду и занятости населения.
Отметим, запрет не распространяется на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих на территории края, граждан, прибывающих из стран государств — членов Евразийского экономического союза, а также граждан, прибывающих из стран с визовым порядком въезда.
В комитете также напомнили: несоблюдение запрета влечет административную ответственность по части 1 статьи 18.17 КоАП. За нарушения предусмотрены штрафы: для физических лиц от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам в случае нарушений грозит штраф до 1 млн рублей либо административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток.