Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Демешин подписал постановление об ограничении деятельности мигрантов

Со следующего года деятельность трудовых мигрантов, прибывающих в Хабаровский край, будет ограничена. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Демешин. Текст документа опубликован на официальном сайте нормативно-правовых актов региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

В большей степени ограничения коснутся мигрантов, фактически осуществляющих бесконтрольную трудовую деятельность в домашних хозяйствах. Кроме того, иностранцам будет запрещено работать водителями общественного транспорта, такси и на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения.

«Ограничения не повлекут отрицательных последствий для экономики края и рынка труда. Напротив, введение запрета создаст условия для перехода иностранных трудовых мигрантов, работающих по патентам, в те отрасли экономики, где нет запрета на их труд. Кадров для замещения освободившихся мест, а это не очень большое количество, достаточно», — рассказали в комитете по труду и занятости населения.

Отметим, запрет не распространяется на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих на территории края, граждан, прибывающих из стран государств — членов Евразийского экономического союза, а также граждан, прибывающих из стран с визовым порядком въезда.

В комитете также напомнили: несоблюдение запрета влечет административную ответственность по части 1 статьи 18.17 КоАП. За нарушения предусмотрены штрафы: для физических лиц от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам в случае нарушений грозит штраф до 1 млн рублей либо административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток.

закон