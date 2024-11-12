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Лукашенко предложил Вучичу интенсифицировать отношения Беларуси и Сербии

Лукашенков встретился с Вучичем в Баку.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси во время встречи в Баку с президентом Сербии Александром Вучичем предложил интенсифицировать отношения Беларуси и Сербии, пишет БелТА.

Глава государства во время встречи отметил, что уже тридцать лет, как Беларусь и Сербия живут в дипломатических отношениях.

— Немало сделано, но и в нашей судьбе, и в судьбе Сербии произошли серьезные изменения. Это все перед глазами, — уточнил президент Беларуси.

Он отметил, что жизнь продолжается. Лукашенко выразил мнение о том, что Беларуси и Сербии необходимо интенсифицировать отношения.

— Это плохо, что у нас нет таких интенсивных отношений. При всех наших сложностях. Они, конечно, существуют, — обратил внимание глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в Азербайджане назвал недостижимую цель, с которой «все хуже и хуже».

Тем временем президент Беларуси повысил пенсии ветеранам в Беларуси.

Также мы писали, что Беларусь стала партнером БРИКС.