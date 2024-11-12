В Ростовской области избрали мирового судью

«1979 года рождения, имеет высшее образование, окончил в 2001 году Ростовский государственный экономический университет по специальности “Юриспруденция”. Имеет стаж более 21 года в области юриспруденции. Стаж работы должности судьи составляет более шести лет. В настоящее время является мировым судьей в Зеленоградском судебном районе Ростовской области на судебном участке № 4. По работе характеризуется положительно», — делится председатель Ростовского областного суда Тарасов Василий.