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В Ростовской области избрали мирового судью

Ростовская область, 12 ноября 2024. DON24.RU. В Ростовской области избрали Григоряна Корена на должность мирового судьи судебного участка № 4 Зеленоградского судебного района без ограничения срока полномочий. Его должность утвердили в ходе двенадцатого внеочередного заседания донского парламента.

«1979 года рождения, имеет высшее образование, окончил в 2001 году Ростовский государственный экономический университет по специальности “Юриспруденция”. Имеет стаж более 21 года в области юриспруденции. Стаж работы должности судьи составляет более шести лет. В настоящее время является мировым судьей в Зеленоградском судебном районе Ростовской области на судебном участке № 4. По работе характеризуется положительно», — делится председатель Ростовского областного суда Тарасов Василий.

В ходе голосования кандидатуру судьи поддержало 46 из 48 присутствующих депутатов.