По его словам, ультиматум кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца поставить украинцам немецкие ракеты при отказе РФ от завершения военной операции носит предвыборный характер. Медведев назвал такое решение способом «продлить агонию бандеровского режима». При этом многократно возрастает риск перехода конфликта в самую опасную стадию, о чем предупреждал президент РФ Владимир Путин, напомнил зампред Совбеза в Telegram-канале.
«Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», — написал Медведев.
А значит, продолжил он, «плохой сценарий остается самым вероятным».
Зампред Совбеза РФ заметил, что у европейских лидеров после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США «началось осеннее обострение».