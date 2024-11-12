Депутат Заксобрания Ростовской области сдал мандат

Это произошло на внеочередном заседании, которое состоялось 12 ноября.
Его полномочия будут досрочно прекращены с 13 ноября. Полномочия Беляева прекращены из-за его письменного заявления.
Несмотря на это, он остается в составе Законодательного собрания. Он будет исполнять обязанности советника председателя Заксобрания.
Место Николая Беляева в Законодательном собрании может занять бывший губернатор региона Василий Голубев. Так он сможет выдвинуться в Совет Федерации от Ростовской области.
Николай Беляев родился в хуторе Захарово-Обливский Тацинского района. Он имеет образование ученого-зоотехника, полученное в Донском сельскохозяйственном институте, и экономиста-правоведа, полученное в Северо-Кавказском кадровом центре.
Николай Беляев является депутатом Законодательного собрания Ростовской области I-VII созывов и членом фракции «Единая Россия». Он возглавлял комитет по регламентным вопросам и депутатской этике. Его карьера в донском парламенте началась в 1994 году.