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Депутат Заксобрания Ростовской области сдал мандат

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Николай Беляев сдал свой мандат.

Это произошло на внеочередном заседании, которое состоялось 12 ноября.

Его полномочия будут досрочно прекращены с 13 ноября. Полномочия Беляева прекращены из-за его письменного заявления.

Несмотря на это, он остается в составе Законодательного собрания. Он будет исполнять обязанности советника председателя Заксобрания.

Место Николая Беляева в Законодательном собрании может занять бывший губернатор региона Василий Голубев. Так он сможет выдвинуться в Совет Федерации от Ростовской области.

Николай Беляев родился в хуторе Захарово-Обливский Тацинского района. Он имеет образование ученого-зоотехника, полученное в Донском сельскохозяйственном институте, и экономиста-правоведа, полученное в Северо-Кавказском кадровом центре.

Николай Беляев является депутатом Законодательного собрания Ростовской области I-VII созывов и членом фракции «Единая Россия». Он возглавлял комитет по регламентным вопросам и депутатской этике. Его карьера в донском парламенте началась в 1994 году.