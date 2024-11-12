Глава сухумской ГАИ прибыл для разблокировки шоссе из Сухуми в Сочи

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что пункт пропуска в Адлере продолжает работать в штатном режиме, несмотря на протесты. По информации пресс-службы Краснодарской таможни по Сочи, скоплений транспорта и граждан на границе не фиксируется.