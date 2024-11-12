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Глава сухумской ГАИ прибыл для разблокировки шоссе из Сухуми в Сочи

Начальник городской Госавтоинспекции Сухуми Дамей Авидзба прибыл на место протестов, где активисты перекрыли Гумистинский моста на трассе из Сухуми в Сочи, с целью урегулирования ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: МВД Абхазии

Господин Авидзба заявил, что надеется на продуктивный диалог с протестующими, по итогу которого движение будет восстановлено.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября. По данным местных телеграм-каналов «Республика» и NewsGeorgia, причиной для протестов стало задержание активистов, выступивших против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция заблокировала ключевые транспортные пути Гумистинский и Кодорские мосты.

Утром 12 ноября активисты освободили Кодорский мост после обещаний представителей власти помочь в освобождении задержанных оппозиционеров. Вместе с тем, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации. В официальном заявлении пресс-службы президента действия оппозиции были охарактеризованы как «незаконное блокирование республиканской трассы».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что пункт пропуска в Адлере продолжает работать в штатном режиме, несмотря на протесты. По информации пресс-службы Краснодарской таможни по Сочи, скоплений транспорта и граждан на границе не фиксируется.