Впервые Вооруженные силы Казахстана перешли на единую полевую форму

АСТАНА, 12 ноя — Sputnik. Впервые Минобороны Казахстана ввело единую полевую форму для военных.
В оборонном ведомстве рассказали, что добавили функциональность и комфорт. А именно: стойка воротник для защиты от ветра, убраны лишние детали, карманы стали более функциональными.
А еще улучшили маскировочные свойства формы. Теперь они учитывают особенности климата и географические особенности местности, поделились в Минобороны.
«Новая ткань обладает водоупорными, морозостойкими и ветрозащитными свойствами. Отличительные знаки теперь крепятся к форме с помощью липучек типа Velcro. Появилась куртка демисезонная полевая с капюшоном и полевой свитер с воротником», — пояснили в ведомстве.
В зимнюю форму одежды внесены кардинальные изменения внесли и в зимнюю форму:
«Изменен состав ткани, улучшена функциональность утепленных штанов, введена флисовая шапка и шарф труба».
Подумали и об обуви. Ввели ботинки (кроссовки) тактические при ношении летней формы одежды для органов военного управления, и ботинки с высоким берцем песочного цвета.
Таким образом, благодаря оптимизации норм снабжения, оборонное ведомство сможет ежегодно экономить 140 миллионов тенге (284,1 тысяча долларов) ежегодно.