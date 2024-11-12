Новые правила приема детей мигрантов в школы могут ввести в РФ

Спикер парламента Вячеслав Володин объяснил, что предлагается при зачислении детей на обучение в школы проводить для них тесты на знание русского языка. В случае, если ребенок не владеет языком на достаточном уровне, то образовательные учреждения должны будут отказывать в приеме.