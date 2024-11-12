Новые правила приема детей мигрантов в школы могут ввести в РФ

Проект постановления по решению проблем в области миграции депутаты адресуют правительству.
Спикер парламента Вячеслав Володин объяснил, что предлагается при зачислении детей на обучение в школы проводить для них тесты на знание русского языка. В случае, если ребенок не владеет языком на достаточном уровне, то образовательные учреждения должны будут отказывать в приеме.
Также парламентарии считают, что при записи детей иностранцев в школы необходимо устраивать проверки законности пребывания их и их родителей на территории России.
«В рамках постановления направим правительству предложения по трудовой миграции, а также приезжающим с мигрантами семьям. Будем предлагать выработать комплексные решения в пределах компетенции уполномоченных органов власти», — цитирует Володина «Интерфакс».
Ранее в правительстве рассматривали другие инициативы депутатов Госдумы, связанные с незаконной миграцией. Одна из них предлагает считать незаконное пребывание в России отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Другие — усиливают административную ответственность юрлиц за подделку документов в целях незаконной миграции и ужесточают наказание за организацию незаконной миграции.