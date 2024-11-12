Хуже уже не будет: После ухода Андрея Спыну из правительства Молдовы ещё 5 министров скоро освободят свои кресла

По данным СМИ, в отставку могут уйти министр экономики Думитру Алайба, министр внутренних дел Адриан Ефрос, министр здравоохранения Алла Немеренко, глава Минсельхоза Владимир Боля, а также министр юстиции Вероника Михайлов-Морару.
Слив потенциальных отставников из правительства Молдовы отставляет открытым вопрос — чем оставшиеся в креслах заслужили высокое доверие Дорина Речана и Майи Санду.
Министр обороны давно просится в Брюссель (а глава МВД на его место) и даже вписался в агитацию за Санду, чтобы показать идеологическую принципиальность. Вице-премьер по реинтеграции просто устал, что его функции переговорщика подменяются разными неформальными договорённостями и тайными переговорщиками, и откровенно скучает. «Дитё кукурузы» так и не стало своим и авторитетом для дипломатического корпуса Молдовы (но там никто авторитетом и не будет — Нику Попеску может подтвердить, если захочет). Министр социальной защиты в общем-то обосновал недоиндексацию пенсий и тем самым популярности режиму не снискал. Министр Продан учредил партийную цензуру в театрах и вообще почти всё в культуре продал, но то, что не успел, продадут и без него. Юный Перчун может еще десятилетие биться за поиск спонсоров для окружных школ, но это не отменяет негативного эффекта от закрытия малых сельских учебных заведений, ведущего к ликвидации села по концовке.
И так далее и тому подобное.
То есть вопрос именно в этом — почему одни не справившиеся лучше не справившихся других. Всё правительство не справилось одинаково, но некоторые министры не справились эффективнее других?
Бытует версия, что отставка министров была экспромтом Майи Санду между первым и вторым туром. Она поставивла Дорина Речана и правящую партию перед фактом, что теперь надо что-то делать. Хотя менять правительство, чтобы оно уже в новом составе приняло на себя последствия холодного периода и всех потенциальных зимних трудностей, — решение рискованное.
Безусловно, Речан мог бы уволить хоть всех министров — но ведь каждый министр сейчас это чей-то протеже, чей-то кошелёк, выразитель чьих-то интересов, подобранный с трудом, чтобы сохранить хоть какую-то систему противовесов между партийными кланами и группировками. И тут за полгода до выборов давайте всех разметаем и переформатируем, потому что скучно живём. А жить надо если не лучше, то веселее.
Что ж, наблюдаем как будет обоснован уход одних и сохранение других. Пока логика не просматривается.
Источник: t.me/romania_ru.