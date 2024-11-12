Хуже уже не будет: После ухода Андрея Спыну из правительства Молдовы ещё 5 министров скоро освободят свои кресла

Министр обороны давно просится в Брюссель (а глава МВД на его место) и даже вписался в агитацию за Санду, чтобы показать идеологическую принципиальность. Вице-премьер по реинтеграции просто устал, что его функции переговорщика подменяются разными неформальными договорённостями и тайными переговорщиками, и откровенно скучает. «Дитё кукурузы» так и не стало своим и авторитетом для дипломатического корпуса Молдовы (но там никто авторитетом и не будет — Нику Попеску может подтвердить, если захочет). Министр социальной защиты в общем-то обосновал недоиндексацию пенсий и тем самым популярности режиму не снискал. Министр Продан учредил партийную цензуру в театрах и вообще почти всё в культуре продал, но то, что не успел, продадут и без него. Юный Перчун может еще десятилетие биться за поиск спонсоров для окружных школ, но это не отменяет негативного эффекта от закрытия малых сельских учебных заведений, ведущего к ликвидации села по концовке.