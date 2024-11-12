Блок «Победа» оспорит в ЕСПЧ итоги прошедшего в Молдове еврореферендума

«Мы уже задавали их КС Молдовы, но подконтрольный властям орган выдал нам отписку — всё справедливо. Санду и её окружение грубо растоптали права граждан. Пусть Европейский суд увидит эту “справедливость” и даст оценку тому, что творилось на этом “референдуме”. Рассчитываем, что ЕСПЧ не оставит наши вопросы без ответа».