Блок «Победа» оспорит в ЕСПЧ итоги прошедшего в Молдове еврореферендума

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Оппозиционный блок «Победа» направит иск в ЕСПЧ о признании недействительными результатов еврореферендума, об этом сообщил лидер политсилы Илан Шор.
«Сейчас наша команда собирает доказательства. Благо, они лежат на поверхности. Очевидно, была нарушена Европейская конвенция по правам человека, которая гарантирует право на свободу мнений, свободу объединений».
Шор подчеркивает, что власти страны использовали админресурс и прибегли к репрессиям в отношении тех, кто высказывался против в ходе плебисцита.
«Перевес в пользу Санду по итогам референдума был обеспечен несколькими процентами голосов. Причём людей, которые не живут в стране», — отметил лидер блока «Победа».
По его словам, у оппозиции по итогам результатов конституционного референдума «масса вопросов».
«Мы уже задавали их КС Молдовы, но подконтрольный властям орган выдал нам отписку — всё справедливо. Санду и её окружение грубо растоптали права граждан. Пусть Европейский суд увидит эту “справедливость” и даст оценку тому, что творилось на этом “референдуме”. Рассчитываем, что ЕСПЧ не оставит наши вопросы без ответа».
Согласно данным ЦИК, который 26 октября подвел итоги конституционного референдума, явка составила 50,72%. При этом бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 человека. Из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек — за вариант «нет».
Конституционный суд Молдовы в четверг, 31 октября, утвердил результаты референдума. Решение КС было одобрено голосами четырех судей: Доминики Маноле, Виорики Пуйки, Николая Рошки и Любы Шовы.
При этом судьи Сергей Цуркан и Владимир Цуркан высказали особое мнение при принятии решения.