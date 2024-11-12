Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Украина стремится усилить позицию перед переговорами с Россией

Перед вступлением в должность президента США Дональда Трампа Украина планирует занять наиболее выгодную позицию для переговоров с Россией, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По его словам, следующие четыре-пять месяцев Украина считает решающими для хода конфликта.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — сказал неназванный собеседник агентства. Вместе с тем он отметил, что после победы Дональда Трампа вступление Украины в НАТО стало «менее вероятным», в то время как существенно увеличился риск сокращения военной помощи. В связи с этим украинские власти надеются на помощь от администрации Джо Байдена перед инаугурацией Дональда Трампа 20 января 2025 года.

Дональд Трамп неоднократно обещал вынудить Россию и Украину возобновить мирные переговоры. 7 ноября, спустя два дня после победы на президентских выборах, республиканец созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего украинский МИД сообщил о подготовке к их встрече. Западные СМИ утверждали, что Дональд Трамп также поговорил с президентом России Владимиром Путиным, но в Кремле эту информацию назвали выдумкой.

переговоры