Reuters: Украина стремится усилить позицию перед переговорами с Россией

«Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции», — сказал неназванный собеседник агентства. Вместе с тем он отметил, что после победы Дональда Трампа вступление Украины в НАТО стало «менее вероятным», в то время как существенно увеличился риск сокращения военной помощи. В связи с этим украинские власти надеются на помощь от администрации Джо Байдена перед инаугурацией Дональда Трампа 20 января 2025 года.