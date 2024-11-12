Китайцы восхитились «Русскими витязями» на истребителях Су-57. Видео

Авторы издания The Pinnacle Gazette пишут, что поставка истребителя Су-57 означает ряд значимых последствий. Россия представляет этот летательный аппарат как вершину своих технологических достижений, акцентируя внимание на продвинутых технологиях стелс. В газете отмечают, что авиационные шоу являются идеальной ареной для демонстрации Россией своих достижений в аэрокосмической отрасли.