Минниханов проехал по второму участку Вознесенского тракта

Он проехал за рулем по участку от проспекта Победы до дороги М7 «Волга» в Пестречинском районе республики, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Этот участок Вознесенского тракта начали строить в марте 2022 года. Сейчас работы находятся на финальной стадии. Производится установка шумозащитных экранов, чтобы снизить шум проезжающих машин для жителей соседних поселков. Ведется благоустройство прилегающей территории.