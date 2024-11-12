Минниханов проехал по второму участку Вознесенского тракта

Он проехал за рулем по участку от проспекта Победы до дороги М7 «Волга» в Пестречинском районе республики, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. Этот участок Вознесенского тракта начали строить в марте 2022 года. Сейчас работы находятся на финальной стадии. Производится установка шумозащитных экранов, чтобы снизить шум проезжающих машин для жителей соседних поселков. Ведется благоустройство прилегающей территории.
Это будет дорога первого класса. На всем ее протяжении проезжая часть будет многополосной — по три полосы в каждую сторону, отметили в пресс-службе Раиса РТ.
В объезде приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, мэр Казани Ильсур Метшин, а также руководители дорожных организаций, выполняющих строительные работы.
Рустаму Минниханову доложили о выполненных работах. В частности, произведено переустройство сетей газоснабжения, связи, электричества. Обустроены надземные переходы, возведена развязка на примыкании Вознесенского тракта к дороге М7 «Волга».
Раис Татарстана поручил в ближайшее время провести все необходимые пуско-наладочные работы и запустить движение не позднее середины декабря.