Губернатор Куйвашев рассказал, как будет жить регион в следующем году

В стадии реализации находится ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на укрепление экономической стабильности. В частности, разработка третьей очереди Волковского месторождения медно-железо-ванадиевых руд и новый сортопрокатный комплекс на площадке «Титановой долины». А также флагманский проект в сфере транспорта и логистики — «Сухой порт». Работа в этих направлениях продолжится в 2025 году, как и в сфере транспортного машиностроения: скоростные поезда «Финист», создание электропоездов для высокоскоростных магистралей, запуск в серийное производство инновационных полувагонов повышенной грузоподъёмности. В атомной энергетике планируется строительство пятого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-1200.