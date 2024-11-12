Губернатор Куйвашев рассказал, как будет жить регион в следующем году

В следующем году доходы областного бюджета планируются в объёме почти 447 млрд руб. При этом ожидаемый объём собственных налоговых и неналоговых доходов превысит 440 млрд руб. Расходы областного бюджета превысят 490 млрд руб.
Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность. Более 61% средств пойдут на поддержку и защиту жителей региона, образование, здравоохранение, культуру и спорт. В абсолютных величинах это 300 млрд руб. Объём межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению местным бюджетам, составит почти 193 млрд руб.
В бюджете предусмотрены средства на строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения, в том числе детских поликлиник в Екатеринбурге, Березовском, Арамили, Серове. Продолжится укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник, включая закупку оборудования и транспорта.
В следующем году планируется строительство детских садов в Солнечном, сёлах Косулино и Сажино, возведение новых школ, в том числе в Краснотурьинске, посёлке Сосьва, в Режевском, Горноуральском, Нижнетуринском, Бисертском городских округах.
Дополнительные средства в рамках новой федеральной программы по списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам будут направлены на модернизацию систем ЖКХ и повышение качества коммунальных услуг.
«Акцент будет сделан на опорных населённых пунктах, которые станут драйверами развития всего региона, в том числе в рамках нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Одним из таких пунктов станет Кушва, где планируется создание современной системы водоснабжения и водоотведения», — пояснил Евгений Куйвашев.
Поддержка сельхозпроизводителям тоже будет продолжена — в виде содействия модернизации производств, закреплению кадров, приобретению минеральных удобрений, техники и ГСМ. Также бюджет продолжит обеспечивать реализацию мероприятий по подведению газа в сельские территории. К 2030 году планируется обеспечить подключение больше 110 тыс. частных домовладений.
В 2025 году завершится реконструкция второй очереди первого пускового комплекса ЕКАД протяжённостью почти 10 км. Ведётся проектирование реконструкции северного полукольца ЕКАД. В целом, в будущем году запланированы строительные и ремонтные работы в отношении более 220 км автомобильных дорог.
Также в приоритете — обеспечение устойчивого экономического роста региона, ключевым условием которого является удовлетворение возросших кадровых потребностей бизнеса.
«С 2025 года мы перезагружаем региональную программу “Уральская инженерная школа”. Будут созданы окружные и муниципальные ресурсные центры, новые базовые площадки Дворца молодёжи, реализующие программы допобразования технической и естественнонаучной направленности; областной центр беспилотных технологий. Также мы строим вторую очередь кампуса УрФУ», — сообщил губернатор.
В стадии реализации находится ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на укрепление экономической стабильности. В частности, разработка третьей очереди Волковского месторождения медно-железо-ванадиевых руд и новый сортопрокатный комплекс на площадке «Титановой долины». А также флагманский проект в сфере транспорта и логистики — «Сухой порт». Работа в этих направлениях продолжится в 2025 году, как и в сфере транспортного машиностроения: скоростные поезда «Финист», создание электропоездов для высокоскоростных магистралей, запуск в серийное производство инновационных полувагонов повышенной грузоподъёмности. В атомной энергетике планируется строительство пятого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-1200.
«В этой связи с 2025 года мы приступаем к реализации региональной госпрограммы “Научно-технологическое развитие Свердловской области”. Её цель — увеличение к 2030 году доли высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВРП в полтора раза по сравнению с 2022 годом. Со следующего года предусмотрены и новые меры господдержки участников НОЦ: предоставление льготных займов и возмещение части затрат субъектов инновационной деятельности на реализацию значимых проектов. Цели развития научно-технологических, производственных, кадровых компетенций в электронике и беспилотных авиационных системах послужит создание научно-производственной экосистемы “Космос” — проект уже начал реализовываться», — подытожил глава региона.
Также Евгений Куйвашев привёл некоторые промежуточные итоги 2024 года. В частности он отметил, что региону удалось досрочно завершить федеральный проект по расселению из непригодного жилья: улучшены условия проживания 25 тыс. уральцев. На 32 млрд руб. привлечённых инвестресурсов создано более 20 социально значимых объектов. На модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Сысерти и других городах привлечено больше 5 млрд руб.