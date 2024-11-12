«Переход по ссылкам может привести к повреждению устройств и потере личных данных». Мининформ сказал белорусам про фейковую рассылку якобы от «Центральной Избирательной Комиссии СССР»

Также в рассылке сказано про назначение голосования в период с 21 по 24 ноября 2024 года. Кроме того, прилагаются списки вымышленных кандидатов, несуществующих округов. В министерстве информации отметили, что так называемое голосование за «депутатов» будет проводиться в электронном виде и участникам предлагается переходить по ссылке.