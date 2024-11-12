«Переход по ссылкам может привести к повреждению устройств и потере личных данных». Мининформ сказал белорусам про фейковую рассылку якобы от «Центральной Избирательной Комиссии СССР»

Мининформации Беларуси предупредило о фейковой рассылке от «ЦИК СССР». Подробности рассказали в пресс-службе Министерства информации.
«Наблюдается активизация рассылок от имени фейковой “Центральной Избирательной Комиссии СССР”, содержащих указания о проведении референдума и выборов в Советы Народных Депутатов», — уточнили в ведомстве.
Также в рассылке сказано про назначение голосования в период с 21 по 24 ноября 2024 года. Кроме того, прилагаются списки вымышленных кандидатов, несуществующих округов. В министерстве информации отметили, что так называемое голосование за «депутатов» будет проводиться в электронном виде и участникам предлагается переходить по ссылке.
Мининформации предупредило белорусов о фейковой рассылке от «ЦИК СССР». Фото: телеграм-канал Министерства информации.
В ведомстве напомнили белорусам о том, что никакие выборы в так называемые «Советы Народных депутатов СССР» в Беларуси не проводятся. Указанные письма представляют собой пример дезинформации, провокации, которая направлена на дестабилизацию общественного порядка.
«Переход по указанным ссылкам может привести к повреждению ваших устройств и потере личных данных, что является опасным для всех пользователей», — предупредили в пресс-службе Министерства информации.
Тем временем милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве c голосованием в конкурсе в Telegram: «Смогут распоряжаться вашим аккаунтом и даже сменить привязанный к нему номер».
Кстати, в Минске 15-летний учащийся гимназии отдал курьеру мошенников $53 000 родительских сбережений: «Приобрел электроинструмент и с его помощью вскрыл родительский сейф».