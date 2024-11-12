Из-за позиции Татарстана переходный период для муниципальной реформы продлили

В настоящее время к законопроекту о муниципальной реформе поступило 940 поправок. По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, есть субъекты, которые не хотят переходить. В связи с этим было решение сделать переходный срок до 1 февраля 2035 года.