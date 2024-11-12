Из-за позиции Татарстана переходный период для муниципальной реформы продлили с сентября 2025 года до февраля 2035 года. Соответствующее решение приняли на закрытом заседании рабочей группы по подготовке документа ко второму чтению.
В настоящее время к законопроекту о муниципальной реформе поступило 940 поправок. По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, есть субъекты, которые не хотят переходить. В связи с этим было решение сделать переходный срок до 1 февраля 2035 года.
Как отметил спикер, решение об этом приняли в том числе из-за позиции Татарстана. В республике считают, что система в регионе выстроена и в ней все устраивает. Он добавил, что продолжается дискуссия с Татарстаном.
Напомним, Татарстан оказался на 39-м месте в рейтинге по доступности ипотеки. Соотношение месячного платежа по кредиту к средней зарплате двух работающих жителей составило 61,8%.