Мэр Сергей Петрин: вопрос с расширением кладбищ в Воронеже решен на следующие 15 лет

Основной его темой стал вопрос расширения кладбищ.
В Воронеже на сегодняшний день насчитывается 22 места захоронения, общая площадь которых составляется порядка 370 Га. При этом, как рассказал директор МКУ «Администрация городских кладбищ» Андрей Шкитырь, в год в среднем производится порядка 8,5 тыс. захоронений: где-то 2,6 тыс. — новые, остальные — подзахоронения.
Свободная территория есть на Березовском кладбище. Речь про шесть кварталов. Этого ресурса хватит где-то на полтора-два года. Функционирующий крематорий снижает остроту проблемы с местом на кладбищах, но не закрывает его. Поэтому профильные структуры продолжают заниматься изысканием дополнительного места. Расширение возможно за счет присоединения земель лесного фонда и других категорий, которые частично заняты захоронениями. В 2024 году для этих целей город получил территорию в 25 Га, в дальнейшем будут переданы участки еще в 37 Га и 35 Га.
Итого в перспективе из 97 Га земельных участков будут пригодны для создания новых мест захоронений 52 Га.
Изначально, кстати, рассматривался вариант с размещением новых захоронений в в Семилукских Выселках, но от этого отказались, в том числе из-за высокого уровня грунтовых вод. Да и жители были против.
«Пошли другим путем — нашли возможности доформирования участков к существующим кладбищам. Разбили на три этапа — первый уже реализован — участки попали в муниципальную собственность. Новый Генплан предполагает возможность их перевода из категории земель Лесфонда в земли под размещение кладбищ», — уточнил мэр Сергей Петрин.
Таким образом вопрос будет закрыт на следующие 15 лет.
Также в ходе совещания мэру был представлен доклад по работе управления имущественных и земельных отношений за последние 10 месяцев. Руководитель структурного подразделения администрации Руслан Карасалихов доложил, что благодаря проводимым мероприятиям в доход городского бюджета поступило 1 млрд и 117 млн рублей. Внушительная часть — 613 млн рублей — это средства от распоряжения неразграниченными земельными участками.
«В октябре был проведен успешный электронный аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по переулку Солдатский. Начальная цена предмета аукциона — размер ежегодной арендной платы земельного участка — составляла 1,2 млн рублей. В результате арендная плата возросла до 18,2 млн рублей, что поспособствовало увеличению на 30% дохода от аренды муниципальных земельных участков», — также поделился спикер.