Мэр Сергей Петрин: вопрос с расширением кладбищ в Воронеже решен на следующие 15 лет

Свободная территория есть на Березовском кладбище. Речь про шесть кварталов. Этого ресурса хватит где-то на полтора-два года. Функционирующий крематорий снижает остроту проблемы с местом на кладбищах, но не закрывает его. Поэтому профильные структуры продолжают заниматься изысканием дополнительного места. Расширение возможно за счет присоединения земель лесного фонда и других категорий, которые частично заняты захоронениями. В 2024 году для этих целей город получил территорию в 25 Га, в дальнейшем будут переданы участки еще в 37 Га и 35 Га.