Юрий Слюсарь попросил донских депутатов помочь ему

«Коллеги, рад вас приветствовать. Я тут уже вторую неделю хожу по всем знакомым, по всем коллегам, по правительству, общаюсь с бывшим губернатором. Прошу об одном — о помощи в этом непростом деле. Прошу и вас, коллеги, мне тоже в этой ситуации помочь. Дело для меня новое. Очень много, откровенно говоря, неизвестного, очень много вопросов. Я бы очень хотел рассчитывать на ваш профессионализм», — цитирует издание высказывание Юрия Слюсаря.