Юрий Слюсарь попросил донских депутатов помочь ему

Слюсарь обратился к донским парламентарием 12 ноября во время внеочередного заседания Заксобрания Ростовской области.
«Коллеги, рад вас приветствовать. Я тут уже вторую неделю хожу по всем знакомым, по всем коллегам, по правительству, общаюсь с бывшим губернатором. Прошу об одном — о помощи в этом непростом деле. Прошу и вас, коллеги, мне тоже в этой ситуации помочь. Дело для меня новое. Очень много, откровенно говоря, неизвестного, очень много вопросов. Я бы очень хотел рассчитывать на ваш профессионализм», — цитирует издание высказывание Юрия Слюсаря.
Также исполняющий обязанности главы региона отметил, что в Заксобрании Ростовской области спаянная команда и попросил помочь ему, принять в команду.
«Я думаю, что у нас впереди много задач, мы должны их вместе решать. Поэтому огромное вам спасибо за ту помощь, которую вы оказывали и будете оказывать», — поблагодарил депутатов Слюсарь.
Напомним, 4 ноября Василий Голубев заявил о своей отставке. Президент России Владимир Путин в этот же день назначил врио губернатора Юрия Слюсаря. 7 ноября Слюсаря представили правительству региона, 12 ноября — донским парламентариям.