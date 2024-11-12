Куйвашев предложил обсудить перенос памятника Ленину в Ревде в рабочей группе

«Коль есть вопрос, ответ будет промежуточный. Реставрировать надо, где устанавливать, прорабатывайте через рабочую группу и общение с населением, но меньшинство должно подчиниться большинству, этот принцип был в уставе ВЛКСМ, я помню», — сказал он.
Евгений Куйвашев подчернил, что обсуждение депутатами областного заксобрания вопроса местного значения является «недопустимым». «Я дам поручение коллегам разобраться, вместе с тем нужно максимально широко исследовать, получить ответ от граждан, где мы хотим видеть этот памятник, должен он быть отреставрирован или оставить все как есть», — добавил губернатор.
Председатель заксобрания области Людмила Бабушкина отметила, что на предыдущем заседании регионального парламента была создана соответствующая рабочая группа по обращению руководителя фракции КПРФ Александра Ивачева. «Пригасили коммунистов участвовать в этой рабочей группе, запросили все документы, какие были, Вячеслав Погудин возглавил эту рабочую группу», — сказала она.
Напомним, памятник Ленину убрали 8 августа в рамках благоустройства. Ранее экспертиза определила, что его постамент находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. Городские власти предложили перенести памятник в Ленинский сквер, чтобы объединить площадь Победы и парк Победы, а вместо вождя большевиков установить фонтан. Меценаты заявили о готовности выделить на проект около 130 млн руб. «Других конкретных предложений, подкрепленных финансовыми гарантиями, на сегодняшний день, нет», — подчеркнули в мэрии.
В связи с этим администрация Ревды провела опрос в онлайн форме через портал Госуслуг, по итогам которого большинство проголосовавших жителей муниципалитета (1815) поддержали вариант переноса монумента вождю и установку на площади Победы фонтана. 1082 человек отдали голос за то, чтобы после реконструкции оставить все в существующем виде.
С проведением и результатами опроса не согласилась КПРФ. Первый секретарь свердловского обкома Александр Ивачев обратился с жалобами в прокуратуру. Полученный ответ он опубликовал в соцсетях. «Установлено, что проведение опроса в том виде и форме, как предложено администрацией Ревды, нарушает нормы действующего федерального законодательства, ущемляет права граждан Ревды на участие в решении вопросов местного значения, гарантируемые Конституцией», — говорится в ответе прокуратуры.
По сведениям «Ъ-Урал», мэрия Ревды направила в прокуратуру ответ, в котором не согласилась с претензиями. Она указала на то, что портал Госуслуг разработан как платформа «обратной связи» между органами государственной власти и местного самоуправления и гражданами РФ. При выборе формы голосования администрация Ревды руководствовалась поручениями Минцифры России.