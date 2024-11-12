Куйвашев предложил обсудить перенос памятника Ленину в Ревде в рабочей группе

В связи с этим администрация Ревды провела опрос в онлайн форме через портал Госуслуг, по итогам которого большинство проголосовавших жителей муниципалитета (1815) поддержали вариант переноса монумента вождю и установку на площади Победы фонтана. 1082 человек отдали голос за то, чтобы после реконструкции оставить все в существующем виде.