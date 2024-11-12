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Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

КУРСК, 12 ноя — РИА Новости. Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку на встрече руководства области с жителями, сообщил РИА Новости присутствующий на встрече помощник местного депутата.

Источник: © РИА Новости

По данным курских СМИ и Telegram-каналов, во вторник утром проходит встреча жителей Суджанского района с руководством региона. По их информации, зал, рассчитанный на 700 человек, оказался переполненным. Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствуют не только губернатор Курской области Алексей Смирнов и глава Суджанского района Александр Богачев, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.

В воскресенье в центре Курска прошел несогласованный митинг переселенцев из Суджанского района, которые выразили недовольство из-за задержек с выдачей жилищных сертификатов.

«Да, это правда. Сейчас проходит встреча руководства области с жителями региона, и на этой встрече было принято решение отправить в отставку главу Суджанского района», — сказал собеседник агентства.