Каллас в Европарламенте призвала заставить Китай заплатить за поддержку России

«Политика Китая изменилась за последние годы. Теперь это конкурент и системный противник», — подчеркнула она, призвав снизить «зависимость ЕС» и сократить риски отношений с Китаем.
«Без поддержки Китая Россия не сможет продолжать конфликт на Украине, поэтому Китай также должен почувствовать рост цены своей политики», — утверждала она.
Кандидатура Каллас на пост главы дипломатии ЕС была согласована на саммите ЕС в июне вместе с продлением полномочий ее шефа — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Теперь ее должны поддержать евродепутаты на совместных слушаниях комиссий Европарламента, на основании чего ее вместе с полным составом второй комиссии фон дер Ляйен утвердит сессия Европарламента в конце ноября.