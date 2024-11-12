Каллас в Европарламенте призвала заставить Китай заплатить за поддержку России

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что считает Китай «системным противником» Евросоюза и призвала заставить его заплатить более высокую цену за поддержку России. Об этом она заявила на слушаниях в Европарламенте, по итогам которых ее должны утвердить на этот пост.