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Китай усилил давление на Филиппины из-за территориального спора

Между КНР и Филиппинами могут обостриться отношения из-за взаимных претензий друг к другу по поводу принадлежности архипелага Спратли. Глава Минобороны островного государства Гилберто Теодоро заявил, что Пекин требует отказаться от прав на часть Южно-Китайского моря.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Об усилении территориальных претензий со стороны Китая министр рассказал на пресс-конференции с главой Минобороны Австралии Ричардом Марлзом.

«Мы видим возрастающие требования Пекина, чтобы мы отказались от наших суверенных прав на море», — цитирует Теодоро «Интерфакс».

Министр считает, что сотрудничество Филиппин и Австралии станет сдерживающим фактором для КНР.

В планах Канберры и Манилы — совместная работа в сфере оборонной промышленности. В 2025 году на Филиппины приедут австралийские специалисты, которые смогут оценить возможность реализации общих проектов.

С августа 2023 года министры обороны двух стран встречались для обсуждения сотрудничества уже пять раз. Договор о стратегическом партнерстве Австралия и Филиппины подписали в сентябре прошлого года. С тех пор государства провели совместные морские патрулирования и военные учения.

Территориальный спор из-за архипелага Спратли в Южно-Китайском море Китай уже несколько десятилетий ведет не только с Филиппинами, но и с Малайзией, Брунеем, Вьетнамом. Соседние страны считают притязания Пекина незаконными.

В августе 2023 года береговая охрана КНР и Филиппин три раза вступали в конфронтацию, взаимно обвиняя друг друга в попытках тарана.