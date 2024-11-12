Китай усилил давление на Филиппины из-за территориального спора

Об усилении территориальных претензий со стороны Китая министр рассказал на пресс-конференции с главой Минобороны Австралии Ричардом Марлзом.
«Мы видим возрастающие требования Пекина, чтобы мы отказались от наших суверенных прав на море», — цитирует Теодоро «Интерфакс».
Министр считает, что сотрудничество Филиппин и Австралии станет сдерживающим фактором для КНР.
В планах Канберры и Манилы — совместная работа в сфере оборонной промышленности. В 2025 году на Филиппины приедут австралийские специалисты, которые смогут оценить возможность реализации общих проектов.
С августа 2023 года министры обороны двух стран встречались для обсуждения сотрудничества уже пять раз. Договор о стратегическом партнерстве Австралия и Филиппины подписали в сентябре прошлого года. С тех пор государства провели совместные морские патрулирования и военные учения.
Территориальный спор из-за архипелага Спратли в Южно-Китайском море Китай уже несколько десятилетий ведет не только с Филиппинами, но и с Малайзией, Брунеем, Вьетнамом. Соседние страны считают притязания Пекина незаконными.
В августе 2023 года береговая охрана КНР и Филиппин три раза вступали в конфронтацию, взаимно обвиняя друг друга в попытках тарана.