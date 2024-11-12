Китай усилил давление на Филиппины из-за территориального спора

С августа 2023 года министры обороны двух стран встречались для обсуждения сотрудничества уже пять раз. Договор о стратегическом партнерстве Австралия и Филиппины подписали в сентябре прошлого года. С тех пор государства провели совместные морские патрулирования и военные учения.