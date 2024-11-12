Василию Голубеву предложили мандат депутата донского парламента от «Единой России»

«На выборах в донской парламент он возглавил общеобластную часть партийного списка кандидатов-единороссов», — сообщили газете в пресс-службе «Единой России».
Кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата президиум регионального политсовета «Единой России» предлагает Избирательной комиссии Ростовской области в соответствии с законодательством и нормами устава партии.
После получения положительного ответа от президиума генсовета «Единой России» Василий Голубев сможет занять это место.
Напомним, сегодня на внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области были досрочно прекращены полномочия депутата Николая Беляева на основании его заявления. По словам председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко, Николай Беляев не покинет команду донского парламента и станет его личным советником.