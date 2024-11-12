Василию Голубеву предложили мандат депутата донского парламента от «Единой России»

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области были досрочно прекращены полномочия депутата Николая Беляева на основании его заявления. По словам председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко, Николай Беляев не покинет команду донского парламента и станет его личным советником.