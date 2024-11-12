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Министр Кравцов поставил в пример Волгоградскую область

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 12 ноября приехал с рабочим визитом в Волгоград и уже успел посетить новую школу-тысячник в Дзержинском районе.

Осмотрев открывшееся 1 сентября учреждение, Кравцов отметил, что Волгоградская область является примером эффективного управления в системе образования.

Общаясь с губернатором региона Андреем Бочаровым, министр выразил ему персональную благодарность.

— Хочу поблагодарить лично Вас, Андрей Иванович, за внимание, которое Вы уделяете системе образования, патриотического воспитания, развитию спорта, — сказал Кравцов. — Сегодня Волгоградская область — пример эффективного управления системой образования, здесь один из лучших педагогических университетов, серьезная команда, поэтому по всем показателям и качеству образования область занимает лидирующие позиции, и при поддержке партии «Единая Россия» все проекты реализуются в срок — строительство и капитальный ремонт школ.

По мнению Кравцова, Волгоградская область готова к реализации новых национальных проектов.

— Мы выражаем благодарность и готовы в дальнейшем продолжать оказывать всю необходимую поддержку региону, — заверил министр просвещения.

образование