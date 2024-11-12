Министр Кравцов поставил в пример Волгоградскую область

— Хочу поблагодарить лично Вас, Андрей Иванович, за внимание, которое Вы уделяете системе образования, патриотического воспитания, развитию спорта, — сказал Кравцов. — Сегодня Волгоградская область — пример эффективного управления системой образования, здесь один из лучших педагогических университетов, серьезная команда, поэтому по всем показателям и качеству образования область занимает лидирующие позиции, и при поддержке партии «Единая Россия» все проекты реализуются в срок — строительство и капитальный ремонт школ.