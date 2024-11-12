FT: Трамп заинтересовался доступом к ресурсам Украины в плане победы Зеленского

Украина разрабатывала свой «план победы» с учетом возможной победы Дональда Трампа на выборах в США, пишет Financial Times. Две идеи в «плане» Владимира Зеленского появились именно с расчетом на Трампа, а конкретно — предложение заменить часть американских войск, размещенных в Европе, военными ВСУ и предоставить доступ западным союзникам к природным ресурсам Украины. По данным издания, Киев начал разрабатывать предложения еще летом, а в сентябре Зеленский представил их Трампу в Нью-Йорке.