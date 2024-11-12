«После вступления Молдавии в ЕС европейцы будут скупать наш чернозем без ограничений. На молдавской земле воцарятся европейские корпорации, которые установят тут свое крепостное право. Наши фермеры, выросшие на этой земле, станут их батраками. Мы будем разорваны по кускам. Самым плодородным кускам земли. (Президент Майя — ред.) Санду здесь для того, чтобы подготовить почву», — подчеркнул Шор.