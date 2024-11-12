Handelsblatt: партии ФРГ договорились о дате досрочных выборов

По ее информации, канцлер Олаф Шольц планирует вынести на обсуждение Бундестага вопрос о доверии правительству, согласно уточненным данным, 16 декабря, после чего путь к досрочным выборам будет открыт. Если депутаты откажут канцлеру в доверии, а, учитывая соотношение сил в парламенте, так оно, скорее всего, и произойдет, то в соответствии с законодательством в течение 21 дня президент будет обязан распустить Бундестаг. Новые выборы тогда должны пройти в течение 60 дней после его роспуска. Окончательное решение о дате голосования остается за главой государства, но он, как правило, поддерживает межпартийное предложение.