Handelsblatt: партии ФРГ договорились о дате досрочных выборов

По ее информации, канцлер Олаф Шольц планирует вынести на обсуждение Бундестага вопрос о доверии правительству, согласно уточненным данным, 16 декабря, после чего путь к досрочным выборам будет открыт. Если депутаты откажут канцлеру в доверии, а, учитывая соотношение сил в парламенте, так оно, скорее всего, и произойдет, то в соответствии с законодательством в течение 21 дня президент будет обязан распустить Бундестаг. Новые выборы тогда должны пройти в течение 60 дней после его роспуска. Окончательное решение о дате голосования остается за главой государства, но он, как правило, поддерживает межпартийное предложение.
Ранее консерваторы пригрозили, что будут блокировать работу парламента до тех пор, пока Шольц не вынесет на обсуждение вопрос о доверии своему правительству. Блок ХДС/ ХСС даже настаивал на том, чтобы Шольц сделал это уже на текущей неделе, но социал-демократы и канцлер отвергли это требование. Кроме того, Шольц планирует до конца года провести через Бундестаг ряд уже запланированных законопроектов.
Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в правящей коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по вопросу о дальнейшем оказании помощи Украине и ослаблении так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия) с поста министра финансов. Коалиция распалась.