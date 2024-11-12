TNI: новая российская подводная лодка может стать самой опасной в мире

Подводные лодки проекта «Борей» являются одними из самых совершенных в мире. Хотя они были созданы в 1996 году, первая лодка этого класса вышла в открытое море только в 2009 году, а на вооружение ВМФ России она была принята только в январе 2013 года. Очередная такая субмарина была введена в строй в 2020 году. В настоящее время российский ВМФ эксплуатирует четыре подлодки проекта «Борей», говорится в статье The National Interest.