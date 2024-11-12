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TNI: новая российская подводная лодка может стать самой опасной в мире

Российские подводные лодки проекта «Борей» — значительный шаг в развитии атомных подводных лодок. Эти субмарины превосходят некоторые возможности американских подлодок и бросают вызов морскому господству Запада, пишет Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Подводные лодки проекта «Борей» являются одними из самых совершенных в мире. Хотя они были созданы в 1996 году, первая лодка этого класса вышла в открытое море только в 2009 году, а на вооружение ВМФ России она была принята только в январе 2013 года. Очередная такая субмарина была введена в строй в 2020 году. В настоящее время российский ВМФ эксплуатирует четыре подлодки проекта «Борей», говорится в статье The National Interest.

Эти субмарины были спроектированы конструкторским бюро морской техники «Рубин» и построены на легендарном судостроительном заводе «Севмаш». «Бореи» были разработаны с использованием водометных двигателей и оснащены реакторами ОК-650. Они могут нести до 20 новейших российских баллистических ракет «Булава», а также противокорабельные ракеты для региональной обороны.

«Бореи» оснащены самой передовой гидроакустической системой «Иртыш-Амфора-Б-055», которая обеспечивает ее экипажу большую ситуационную осведомленность.

Российская система превосходит гидроакустические возможности подводных лодок четвертого поколения ВМС США, включая субмарины класса «Огайо» и «Вирджиния», которые составляют основу подводного флота США.

«Бореи» имеют меньшее водоизмещение, чем знаменитые российские подлодки класса «Тайфун», но и те, и другие могут нести одинаковое количество ракет. Новейшие субмарины класса «Борей-А» могут нести двадцать ракет, в то время как первое поколение этих субмарин могло нести только шестнадцать ракет. Кроме того, эти лодки оснащены противокорабельными ракетами, дальность действия которых составляет почти 50 километров. Это ключевая особенность для самообороны в спорном регионе.

Ядерный реактор OK-650, а также паровая турбина обеспечивают их мощной энергетикой. Фактически «Бореи» являются первыми в России подлодками, оснащенными насосно-реактивной двигательной установкой. Обладая такими возможностями, российские «Бореи» имеют значительные стратегические преимущества перед своими американскими соперниками. Они существенно усиливают стратегические подводные силы России.

3 февраля 2024 года на верфи «Севмаш» в Северодвинске выкатили новейшую подлодку проекта «Борей», получившую название «Князь Пожарский». Это восьмая субмарина проекта «Борей» и пятая модернизированная атомная подводная лодка класса «Борей-А».

Всего будет построено 12 подлодок проекта «Борей», сейчас тестирование проходят семь из них. Когда все такие субмарины будут введены в эксплуатацию после 2031 года, они станут основой сил ядерного сдерживания ВМФ России и заменят подлодки «Дельта-III» в составе Тихоокеанского флота и «Дельта-IV» в составе Северного флота.

«Борей» — настоящая жемчужина среди подводных лодок. Если Россия создаст больше таких гигантов, ее подводный флот, который и без того является серьезным конкурентом для Запада, станет еще более смертоносным.