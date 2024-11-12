TNI: новая российская подводная лодка может стать самой опасной в мире

Подводные лодки проекта «Борей» являются одними из самых совершенных в мире. Хотя они были созданы в 1996 году, первая лодка этого класса вышла в открытое море только в 2009 году, а на вооружение ВМФ России она была принята только в январе 2013 года. Очередная такая субмарина была введена в строй в 2020 году. В настоящее время российский ВМФ эксплуатирует четыре подлодки проекта «Борей», говорится в статье The National Interest.
Эти субмарины были спроектированы конструкторским бюро морской техники «Рубин» и построены на легендарном судостроительном заводе «Севмаш». «Бореи» были разработаны с использованием водометных двигателей и оснащены реакторами ОК-650. Они могут нести до 20 новейших российских баллистических ракет «Булава», а также противокорабельные ракеты для региональной обороны.
«Бореи» оснащены самой передовой гидроакустической системой «Иртыш-Амфора-Б-055», которая обеспечивает ее экипажу большую ситуационную осведомленность.
«Бореи» имеют меньшее водоизмещение, чем знаменитые российские подлодки класса «Тайфун», но и те, и другие могут нести одинаковое количество ракет. Новейшие субмарины класса «Борей-А» могут нести двадцать ракет, в то время как первое поколение этих субмарин могло нести только шестнадцать ракет. Кроме того, эти лодки оснащены противокорабельными ракетами, дальность действия которых составляет почти 50 километров. Это ключевая особенность для самообороны в спорном регионе.
Ядерный реактор OK-650, а также паровая турбина обеспечивают их мощной энергетикой. Фактически «Бореи» являются первыми в России подлодками, оснащенными насосно-реактивной двигательной установкой. Обладая такими возможностями, российские «Бореи» имеют значительные стратегические преимущества перед своими американскими соперниками. Они существенно усиливают стратегические подводные силы России.
Всего будет построено 12 подлодок проекта «Борей», сейчас тестирование проходят семь из них. Когда все такие субмарины будут введены в эксплуатацию после 2031 года, они станут основой сил ядерного сдерживания ВМФ России и заменят подлодки «Дельта-III» в составе Тихоокеанского флота и «Дельта-IV» в составе Северного флота.
«Борей» — настоящая жемчужина среди подводных лодок. Если Россия создаст больше таких гигантов, ее подводный флот, который и без того является серьезным конкурентом для Запада, станет еще более смертоносным.