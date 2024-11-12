Президент Финляндии увидел возможность для окончания конфликта на Украине

Стубб ранее говорил, что Европе необходимо больше вкладываться в собственную безопасность и не исключал возможного военного конфликта НАТО и России. Он также призывал забыть об идее завершения конфликта России и Украины по «финской модели» (речь идет о принятии Финляндией позиции нейтралитета после Второй мировой войны), подчеркнув, что страна имеет полное право определять свой суверенитет и союзников.