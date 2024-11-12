Президент Финляндии увидел возможность для окончания конфликта на Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп «очень серьезно настроен» заключить мирное соглашение по Украине, и для таких переговоров сегодня есть окно возможностей, заявил Bloomberg президент Финляндии Александр Стубб.
Финский президент отметил, что по итогам его телефонного разговора с Трампом в понедельник стало очевидно, что заявления республиканца о прекращении конфликта на Украине «следует воспринимать всерьез».
«Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее. Для этих переговоров есть окно возможностей между выборами и днем инаугурации», — сказал Стубб.
После начала военной операции на Украине Финляндия поддержала санкции против Москвы, начала поставлять Киеву летальное оружие, а также подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. 31-м членом Североатлантического альянса Хельсинки стал в апреле 2023 года.
Стубб ранее говорил, что Европе необходимо больше вкладываться в собственную безопасность и не исключал возможного военного конфликта НАТО и России. Он также призывал забыть об идее завершения конфликта России и Украины по «финской модели» (речь идет о принятии Финляндией позиции нейтралитета после Второй мировой войны), подчеркнув, что страна имеет полное право определять свой суверенитет и союзников.
Россия выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс. Президент Владимир Путин называл возможное присоединение Украины к блоку одной из причин военной операции, а ее отказ от вступления — одним из условий начала переговоров. Среди других условий: вывод войск ВСУ из новых российских регионов и отмена международных санкций.