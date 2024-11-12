МИД Молдавии вручил российскому послу ноту протеста

В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. Прозападный президент Майя Санду набрала 55,33% голосов, экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. В ночь после первого тура выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают «доказательствами» попыток подкупа избирателей, по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского «Промсвязьбанка» (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек.