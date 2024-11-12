Посол России о визите в МИД Молдовы: это была полезная беседа

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Посол России в Кишиневе Олег Озеров прибыл во вторник утром в МИД Молдовы, заявив прессе, что во внешнеполитическом ведомстве у него предстоит плановая встреча.
«Никто нас не вызывал», — отметил дипломат, опровергнув таким образом ранее появившуюся в СМИ информацию, что молдавский МИД якобы вызвал российского посла «на ковер».
Встреча Олега Озерова с представителями молдавской дипломатии заняла достаточно много времени, по завершении российский дипломат рассказал, какие вопросы обсуждались.
«У нас состоялся обстоятельный разговор о состоянии и перспективах двусторонних отношений между Россией и Молдовой. Как вы видите, он был длительным, то есть, это был очень подробный разбор всех вопросов, которые касаются как жизнедеятельности посольства, так и в целом двусторонних отношений. И это, на мой взгляд, была полезная беседа, которая позволила прояснить подходы двух сторон к сложным, острым вопросам наших двусторонних отношений».
Пресса задала дипломату несколько вопросов на самые обсуждаемые в последнее время темы. Одна из них касалась упавших на территории Молдовы якобы российских БПЛА.
«Мы эти обвинения полностью отвергаем и считаем, что они носят бездоказательный характер. Российская Федерация никогда не прокладывала маршруты своих БПЛА через территорию соседних государств, да и непонятно, зачем нам это было бы нужно, тем более, что принадлежность этих БПЛА к России не установлена. Во всех предыдущих случаях, в которых обвиняли Российскую Федерацию, при расследовании выяснили, что это были в основном украинские средства ПВО, ПРО. В данном случае никаких серьезных доказательств того, что это российские дроны, нет», — заявил российский посол.
На вопрос о прошедших в Молдове президентских выборах и еврореферендуме Озеров отметил, что после обстоятельных и подробных комментариев на этот счет пресс-службы президента России и российского МИД ему «добавить нечего».
Интересовало журналистов и отношение недавно назначенного посла России к молдавскому народу и то, как дипломат себя чувствует в Молдове. По словам Олега Озерова, он отметил для себя заинтересованность жителей республики в конструктивных отношениях с РФ.
«Я прекрасно отношусь к молдавскому народу. Все мои контакты, которые здесь состоялись за последнее время с простыми людьми, с представителями общественно-политических кругов, они говорят о заинтересованности значительной части населения в развитии отношений с Российской Федерацией. Собственно, что и показали выборы — что значительная часть населения Молдовы выступает за конструктивные отношения между РМ и РФ», — заявил дипломат.
На вопрос о том, верит ли он в конструктивный диалог между Кишиневом и и Москвой, Озеров ответил: «Мы верим в будущее».