Посол России о визите в МИД Молдовы: это была полезная беседа

«Мы эти обвинения полностью отвергаем и считаем, что они носят бездоказательный характер. Российская Федерация никогда не прокладывала маршруты своих БПЛА через территорию соседних государств, да и непонятно, зачем нам это было бы нужно, тем более, что принадлежность этих БПЛА к России не установлена. Во всех предыдущих случаях, в которых обвиняли Российскую Федерацию, при расследовании выяснили, что это были в основном украинские средства ПВО, ПРО. В данном случае никаких серьезных доказательств того, что это российские дроны, нет», — заявил российский посол.