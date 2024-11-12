МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России

Министерство иностранных дел Молдавии вручило ноту протеста послу России в Кишиневе Олегу Озерову из-за незаконного и преднамеренного вмешательства в выборы. Ведомство также обвинило Москву в нарушении воздушного пространства в связи с падением на территории Молдавии якобы двух российских беспилотников. Олег Озеров заявил, что его не вызывали в МИД, он приехал на плановую встречу.