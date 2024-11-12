Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму

«Кроме единовременных выплат и выделения земельных участков, следует проработать механизм предоставления транспорта для работы в селах, чтобы закрепить врачей и младший персонал на местах. В селах и поселках имеются заброшенные неэксплуатируемые здания, которые можно привести в порядок и организовать в них жилье для медиков и других специалистов», — написал глава в своем Telegram-канале.