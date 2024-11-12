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Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму необходимо усилить меры поддержки медицинских работников, в частности в сельской местности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства здравоохранения Республики.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы республики, снижение дефицита кадров, особенно в сельской местности, является одной из приоритетных задач правительства республики, для этого необходимо максимально использовать меры поддержки медицинских работников.

«Кроме единовременных выплат и выделения земельных участков, следует проработать механизм предоставления транспорта для работы в селах, чтобы закрепить врачей и младший персонал на местах. В селах и поселках имеются заброшенные неэксплуатируемые здания, которые можно привести в порядок и организовать в них жилье для медиков и других специалистов», — написал глава в своем Telegram-канале.

В ходе заседания коллегии республиканского минздрава также обсудили дефицит некоторых специальностей в стационарах. Особенно остро не хватает психиатров-наркологов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов по медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

Кроме того, перед регионом стоит задача доукомплектовать необходимым оборудованием больницы и поликлиники, добавил Аксенов.

«Поручил главным врачам до 15 декабря текущего года представить свои предложения. Детально отработаем данный подход на примере Симферопольской городской клинической больницы № 7, как самой крупной. Необходимое финансирование на закупку техники будет выделено, в течение 2025 года вопрос будет закрыт», — подчеркнул он.

Ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель сообщала, что Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы.

Она отметила, что наблюдается небольшой отток из крупных республиканских учреждений в небольшие районные. Этому, по ее словам, способствует в том числе указ президента России Владимира Путина по поддержке и специальной выплате.

медицина