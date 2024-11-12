Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью

Литовский парламент 12 ноября принял решение денонсировать соглашение между правительствами Литвы и Беларуси о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства. За принятие данного законопроекта высказались 93 депутата, 2 парламентария воздержались.



По словам главы Минфина Литвы Гинтаре Скайсте, двусторонние соглашения между странами «применимы лишь в ограниченной степени» и на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью полностью приостановлено. «Мы предлагаем узаконить нынешний статус-кво, потому что этого сотрудничества на самом деле не существует, и денонсировать соглашение о сотрудничестве», — заявила она.



Договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью был подписан Литвой в 1996 году. В октябре текущего года Сейм уже денонсировал три международных соглашения, касающихся экономического сотрудничества между Литвой, Беларусью и Россией.