Глава Башкирии рассказал о перспективах развития лёгкой промышленности в регионе.

12 ноября в уфимском выставочном комплексе «Экспо» состоялось открытие пятого форума-выставки «Легпром». Он проходит на площадке выставочного комплекса «Экспо» и посвящён вопросам развития отрасли, а также мерам поддержки профильных производств. В деловой программе принимают участие руководители министерств и ведомств, представители компаний и эксперты из России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.
В приветственном слове Глава Башкортостана поблагодарил руководителей, трудовые коллективы предприятий легпрома и вручил государственные награды республики лучшим работникам отрасли.
«Я вам честно скажу, что развитие легкой промышленности для меня это особенная история. Я считаю, что развитие лёгкой промышленности должно стать некой национальной идеей для нашей страны и республики. Каждый из вас, уверен, имеет повседневную одежду, которую шьют у нас в республике. Мы научились шить школьную одежду. Начиная с 2022 года мы нарастили наши компетенции в области пошива специальной одежды для военных, Росгвардии, силовых структур. Это у нас неплохо получается. И мы по крайней мере одели наших воинов, которые воюют. И они, кстати, благодарят. Одежда для них крепкая, хорошая, удобная. Мы с вами начали шить спортивную одежду. У нас очень высокие компетенции в области специальной рабочей одежды. Это Учалинская фабрика, “Аркада”. Это тоже важное направление нашей работы».
Глава региона рассказал, что в республике приняты меры поддержки и народно-художественных промыслов.
«Я с огромным удовольствием наблюдаю, что ассортимент этих изделий с каждым годом растет, что наши женщины уже украшают себя теми изделиями, которые произведены в Башкирии. И они действительно очень красивые, эстетичные и хорошая ценовая палитра. Мы всегда внимательно смотрим, как развивается кожевенное производство. Мне всегда хотелось, чтобы у нас появлялись компетенции в области пошива обуви. Тоже робкие какие-то ростки есть. Пока мы находимся все равно в начале пути. Но тем не менее, мы с вами уже многое вместе сделали. Прежде всего, конечно, благодаря вашей заслуге. Я знаю многих руководителей предприятий легкой промышленности и знаю, с каким желанием они развивают свои предприятия. Как они заботятся о своих коллективах, где в большей степени работают женщины. Поэтому я вас сегодня всех хотел поблагодарить за эту работу, за ваше желание развивать. Мы в свою очередь создали, наверное, начальную схему государственной поддержки. Она вполне эффективна. Порядка 150 миллионов мы уже четвертый год направляем на нашу программу поддержки легкой промышленности. И десятки предприятий получили эту поддержку в виде субсидий, для закупки оборудования, либо необходимого вам сырья. И мы эту работу будем продолжать», — сказал Радий Хабиров.
Справка.
В Башкортостане работают порядка 300 предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере легкой промышленности с численностью более 9 тысяч сотрудников.
За 9 месяцев 2024 года в республике предприятия отрасли произвели продукции на 14,1 млрд руб. — на 1,5 млрд больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Республика активно поддерживает предприятия легкой промышленности в виде предоставления субсидий на закуп швейного оборудования и сырья для производства, и на развитие доходогенерирующих проектов.
С 2020 по 2023 годы предприятия получили субсидии на общую сумму 560 млн рублей. За это же время предприятиями легкой промышленности было приобретено производственное оборудование на сумму более 460 млн рублей. Из бюджета РБ данным предприятиям компенсированы затраты в размере порядка 180 млн рублей.
В 2024 году на поддержку легкой промышленности в бюджете РБ предусмотрено 158 млн рублей.
В 2023 году в республике создан кластер легкой промышленности, который позволил выстроить в полноценные производственные цепочки с участием местных производителей и дал возможность 8 предприятиям, вошедшим в кластер, претендовать на федеральные меры государственной поддержки.