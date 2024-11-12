Глава Башкирии рассказал о перспективах развития лёгкой промышленности в регионе.

«Я с огромным удовольствием наблюдаю, что ассортимент этих изделий с каждым годом растет, что наши женщины уже украшают себя теми изделиями, которые произведены в Башкирии. И они действительно очень красивые, эстетичные и хорошая ценовая палитра. Мы всегда внимательно смотрим, как развивается кожевенное производство. Мне всегда хотелось, чтобы у нас появлялись компетенции в области пошива обуви. Тоже робкие какие-то ростки есть. Пока мы находимся все равно в начале пути. Но тем не менее, мы с вами уже многое вместе сделали. Прежде всего, конечно, благодаря вашей заслуге. Я знаю многих руководителей предприятий легкой промышленности и знаю, с каким желанием они развивают свои предприятия. Как они заботятся о своих коллективах, где в большей степени работают женщины. Поэтому я вас сегодня всех хотел поблагодарить за эту работу, за ваше желание развивать. Мы в свою очередь создали, наверное, начальную схему государственной поддержки. Она вполне эффективна. Порядка 150 миллионов мы уже четвертый год направляем на нашу программу поддержки легкой промышленности. И десятки предприятий получили эту поддержку в виде субсидий, для закупки оборудования, либо необходимого вам сырья. И мы эту работу будем продолжать», — сказал Радий Хабиров.