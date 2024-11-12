Сколько зарабатывают акимы и министры

Любопытные результаты удалось получить при формировании такого списка в сфере информации и связи, где средняя зарплата руководителя составляет 1,1 млн тенге. При изучении отчетов список профессий в IT, обладатели которых получают больше этой суммы, оказался настолько длинным, что пришлось выбирать их него только самые интересные и даже, можно сказать, экстраординарные профессии. О том, что хорошие программисты, IT-архитекторы и frontend-разработчики получают больше 1 млн тенге, мы писали уже не раз. Помимо них, высокими зарплатами в этой сфере могут похвастаться бизнес-аналитики (до 1,4 млн тенге), аниматоры (до 1,8 млн тенге) и художники компьютерной графики (до 1,4 млн тенге). Необычной профессией в отрасли с самой впечатляющей зарплатой можно назвать специалиста по инженерной психологии. Такой эксперт, знающий, как сделать так, чтобы технические системы работали лучше и приносили больше денег компании, зарабатывает 15,3 млн тенге — в 35 раз больше средней зарплаты в стране.