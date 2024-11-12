Экс-глава воронежского СКР назначен полпредом губернатора в облдуме

Кириллу Левиту 53 года. Он возглавил управление СКР по Воронежской области в 2014 году. С 1997 года работал на различных должностях в прокуратуре Орловской области. С сентября 2007 года по май 2011-го занимал должность первого замруководителя регионального управления СКР. В мае 2011 года был назначен руководителем управления СКР по Хабаровскому краю. На посту главы воронежского управления СКР сменил Николая Третьякова, причиной ухода которого также стал возраст.