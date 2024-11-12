Министр Кравцов пообещал Волгограду поддержку в строительстве и ремонте школ

В Волгограде с рабочим визитом 12 ноября 2024 года находится министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Волгоградские власти показали главе Минпросвещения новую школу в Дзержинском районе, построенную благодаря нацпроекту и федеральным деньгам. И Кравцов отметил, что регион готов к реализации новых подобных проектов. Волгоградской области и дальше будут выделять деньги на ремонт и строительство новых школ. Поддержку пообещал сам министр.
«Волгоградская область полностью готова к реализации новых национальных проектов. Поэтому хотел вас поблагодарить и сказать, что мы со своей стороны будем и дальше оказывать всю необходимую поддержку», сказал Кравцов губернатору Бочарову. Также гость отметил, что и по качеству образования наша область занимает лидирующие позиции в стране.
Также в Волгограде находится врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, который вместе с министром провел из Волгограда всероссийский штаб по капремонту школ. Он отметил, что «ЕР» передала в Минпросвещения перечень школ, колледжей, детских садов, в которых в 2025−27 году сделают капремонт. Это 3210 школ, 276 учреждений среднего образования и 837 детских садов.