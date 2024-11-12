Министр Кравцов пообещал Волгограду поддержку в строительстве и ремонте школ

«Волгоградская область полностью готова к реализации новых национальных проектов. Поэтому хотел вас поблагодарить и сказать, что мы со своей стороны будем и дальше оказывать всю необходимую поддержку», сказал Кравцов губернатору Бочарову. Также гость отметил, что и по качеству образования наша область занимает лидирующие позиции в стране.