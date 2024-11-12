Беспрозванных: ситуация с морскими перевозками в Калининграде устойчивая

Глава региона подчеркнул, что в Калининградскую область и из неё курсируют «порядка 27 судов». По морской линии Усть-Луга — Балтийск в октябре 2024 года перевезли на 13% больше грузов, чем месяцем ранее. Общая масса перевезённых грузов составила почти 120 тыс. тонн, в которую вошли также 2,3 тыс. вагонов и 2,7 тыс. единиц накатной техники.