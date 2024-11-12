Эксперт назвал обещание Трампа о высылке мигрантов популизмом

«Во многих случаях нелегальные мигранты приезжают в города, где муниципалитеты — демократические, и они предоставляют убежище, что называется, от федералов», — объяснил Курилла. Эксперт добавил, что Трамп может вступить в конфликт с местными властями, которые будут помогать иностранцам, но, возможно, не сможет одержать в нем верх.