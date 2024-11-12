Эксперт назвал обещание Трампа о высылке мигрантов популизмом

Свое мнение эксперт высказал в эфире программы «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.
Историк назвал обещание Трампа популизмом, но считает, что новый президент США попытается частично его исполнить, так как избиратели считают мигрантов, безработицу и инфляцию тревожащими факторами.
Эксперт спрогнозировал, что Трамп вышлет из страны несколько тысяч человек, депортация которых не повлияет на рынок труда.
«Я предполагаю, что будут опять под камерой телевизионной депортированы какие-то попавшиеся, может быть, сотни или тысячи человек», — заявил Курилла.
По его мнению, депортацию всех иностранцев, которые незаконно въехали в США, провести невозможно из-за сопротивления местных властей и отсутствия логистических возможностей.
«Во многих случаях нелегальные мигранты приезжают в города, где муниципалитеты — демократические, и они предоставляют убежище, что называется, от федералов», — объяснил Курилла. Эксперт добавил, что Трамп может вступить в конфликт с местными властями, которые будут помогать иностранцам, но, возможно, не сможет одержать в нем верх.
Осуществить крупнейшую в истории США программу депортации нелегальных мигрантов Трамп пообещал во время избирательной кампании. Республиканец аргументировал необходимость массовой высылки иностранцев высокой преступностью. Он также выступил за введение смертной казни для мигрантов за убийство граждан Соединенных Штатов Америки.