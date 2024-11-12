Полковник Ходаренок назвал главной задачей ВС РФ выход на левый берег Днепра

Что касается разного рода мирных инициатив избранного президента США Дональда Трампа, то в настоящее время их можно обсуждать только с позиций «с одной стороны, нельзя не подчеркнуть, с другой стороны — нельзя не отметить». То есть на данном этапе это не более чем протокол о намерениях, да еще и сформулированный в самом общем виде. Что-то реальное, имеющее силу документа, начнет проявляться только после 12 часов дня 20 января 2025 года, то есть дня и часа инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов.