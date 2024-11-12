Полковник Ходаренок назвал главной задачей ВС РФ выход на левый берег Днепра

В настоящее время части и соединения ВС РФ глубоко охватили Курахово с трех сторон. В самом городе уже идут ожесточенные и кровопролитные уличные бои и участь Курахово практически предрешена. Как будет развиваться обстановка в дальнейшем и какие главные задачи стоят перед российскими войсками — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Сегодня для Вооруженных сил Украины события неблагоприятно развиваются на части территории Курской области, в районе Купянска и Курахово. Овладение российскими войсками последним может привести к последующему падению (в виде «эффекта домино») и остальных ключевых узлов в обороне украинской армии, то есть городов Часов Яр, Торецк и Покровск.
Так что в этом плане Курахово своеобразный город-ключ, через который осуществляется тыловое и техническое обеспечение практически всей группировки ВСУ, ведущей в настоящее время оборонительные действия на Донецком направлении. А за этой «цепью городов», которые представляют собой, по сути, мощные укрепленные районы — до самого Днепра ровная местность, на которой закрепиться, да еще в осенне-зимний период, ВСУ будет весьма сложно.
В настоящее время ВСУ не удается замедлить продвижение российских войск в районе Курахово. Начальник полиции города Артем Щуся выразил сомнение в способности украинской армии удержать Курахово.
Накануне главком ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о положении в этом районе. Вооруженные силы Украины собираются усилить оборону на Кураховском и Красноармейском (Покровском) направлениях, ситуацию на которых Сырский считает самой тяжелой.
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что подразделения российских войск перерезают пути снабжения ВСУ в Курахово.
«Видим, что наши подразделения действуют достаточно слаженно, выверенно и не только работают в самом уже Курахово, но и мы видим, что перерезаются линии снабжения противника, идет охват населенного пункта, мы видим очень грамотное командование на данном этапе», — сказал он.
Что касается временно удерживаемой ВСУ части территории Курской области, то упорная оборона украинской армией этого района не диктуется какими-либо оперативно-стратегическими соображениями. Для Киева это разве что своеобразный козырь на возможных мирных переговорах. Поэтому выбить противника с этой территории в самые короткие сроки и «закрыть вопрос» (а то и перенести боевые действия на сопредельную территорию) — одна из первоочередных задач российской армии.
Задачи российских войск.
Что касается разного рода мирных инициатив избранного президента США Дональда Трампа, то в настоящее время их можно обсуждать только с позиций «с одной стороны, нельзя не подчеркнуть, с другой стороны — нельзя не отметить». То есть на данном этапе это не более чем протокол о намерениях, да еще и сформулированный в самом общем виде. Что-то реальное, имеющее силу документа, начнет проявляться только после 12 часов дня 20 января 2025 года, то есть дня и часа инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов.
Да и предполагать, что после 20 января ситуация в зоне СВО изменится радикальным образом, причем за сутки, будет слишком оптимистичным. Слишком большой круг вопросов заинтересованным сторонам надо обговорить и согласовать на гипотетических мирных переговорах. В ближайшее время даже прекращение огня и фиксация линии фронта по переднему краю выглядит событием откровенно маловероятным.
Тем не менее, боевые действия, разворачивающиеся на фронтах СВО сегодня и в ближайшие 70 дней, без особого преувеличения можно охарактеризовать как битву обеих сторон за улучшение переговорных позиций.
В этой связи ближайшая задача частей и соединений Вооруженных сил России (это, разумеется, сугубо в качестве предположения) заключается в овладении «цепью городов» (Курахово, Торецк, Покровск, Часов Яр) и в изгнании противника с территории Курской области.
Дальнейшая задача ВС РФ может выглядеть следующим образом — завершить прорыв обороны противника и разгром его подразделений, нарастить достигнутый успех вводом вторых эшелонов и резервов, перейти к преследованию отступающего неприятеля, и в конечном итоге выйти на левый берег Днепра.
Задачи ВСУ.
Что касается Вооруженных сил Украины, то для них сегодня необычайно важно удержаться на заранее оборудованных оборонительных рубежах (в первую очередь в городах), нанести тяжелые потери наступающим российским войскам в людях и технике, по возможности свести их наступательный потенциал если не к нулю, то близко к этому значению и в целом в очередной раз придать боевым действиям позиционный характер.
Опять-таки, крупным успехом ВСУ, имеющим большое военно-политическое и морально-психологическое значение, мог бы стать хорошо организованный контрудар.
Что касается позиции коллективного Запада, то он, несомненно, будет поддерживать в этот период Украину поставками вооружения, военной техники и материальных средств (как всегда, далеко не в тех объемах, на которые рассчитывает Киев). Вместе с тем, если российская армия на левобережье Днепра добьется крупных успехов, нанесет тяжелое поражение ВСУ, то в связи с резким ухудшением морально-психологического состояния личного состава украинской армии, даже существенные по объемам поставки вооружения могут и не сыграть своей роли.
Таким образом, только разгром противника на поле боя позволит России добиться своих целей. По-другому в войнах и вооруженных конфликтах просто не бывает.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).