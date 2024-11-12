Дума запретила усыновлять детей гражданам стран, где можно менять пол

Запрет на усыновление детей из России или опеке над ними коснется граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран. При этом операции по смене пола разрешены также, например, в Иране и Китае, указывал политик.