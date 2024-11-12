Дума запретила усыновлять детей гражданам стран, где можно менять пол

Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о запрете усыновления российских детей гражданами государств, где разрешено менять пол.
Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что с 1993 года иностранцы усыновили 102,4 тыс. российских детей. «Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — подчеркнул он.
Запрет на усыновление детей из России или опеке над ними коснется граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран. При этом операции по смене пола разрешены также, например, в Иране и Китае, указывал политик.
В 2023 году граждане других стран усыновили только шесть детей (0,27%) от всех 2243 несовершеннолетних, переданных на усыновление: пятерых — итальянцы, еще одного — французы. В 2022 году количество усыновленных иностранцами составило 57.
В июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Закон запрещает проводить операции, связанные с трансгендерным переходом, менять пол в документах, людям, изменившим пол, запретили усыновлять детей, а браки, если один из партнеров осуществил трансгендерный переход, будут аннулировать. Исключение сделано только для «врожденных аномалий».
До этого, в декабре 2022 года, Путин также подписал закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста.