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В Первомайском районе Крыма избрали главу администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Главой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский, который занимал должность заместителя главы муниципалитета и с августа этого года исполнял обязанности руководителя этого района. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии во вторник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.

«Сессия состоялась. Александр Иосифович Соколовский вступит в должность после проверки по гостайне», — сообщили в администрации.

В финал конкурса на должность главы администрации района, который проходил во вторник, вышли два кандидата: Максим Бродовский и Александр Соколовский. В конкурсе также участвовал Максим Самойлов.

Александр Соколовский родился 25 мая 1979 года. Имеет высшее профессиональное образование — закончил Крымский государственный аграрный университет по специальности «агрономия».

В 2020 году стал главным специалистом отдела муниципального контроля управления по вопросам местного значения и предоставления муниципальных услуг администрации Первомайского района Крыма. Затем занял должность заведующего сектором по производству управления сельского хозяйства и экономического развития администрации района.

2021 году занял пост первого заместителя главы администрации Первомайского района.