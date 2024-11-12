В Первомайском районе Крыма избрали главу администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. Главой администрации Первомайского района избран Александр Соколовский, который занимал должность заместителя главы муниципалитета и с августа этого года исполнял обязанности руководителя этого района. Такое решение приняли депутаты райсовета на сессии во вторник, сообщили РИА Новости Крым в администрации.