В Первомайском районе Крыма избрали главу администрации

«Сессия состоялась. Александр Иосифович Соколовский вступит в должность после проверки по гостайне», — сообщили в администрации.
В финал конкурса на должность главы администрации района, который проходил во вторник, вышли два кандидата: Максим Бродовский и Александр Соколовский. В конкурсе также участвовал Максим Самойлов.
Александр Соколовский родился 25 мая 1979 года. Имеет высшее профессиональное образование — закончил Крымский государственный аграрный университет по специальности «агрономия».
В 2020 году стал главным специалистом отдела муниципального контроля управления по вопросам местного значения и предоставления муниципальных услуг администрации Первомайского района Крыма. Затем занял должность заведующего сектором по производству управления сельского хозяйства и экономического развития администрации района.
2021 году занял пост первого заместителя главы администрации Первомайского района.