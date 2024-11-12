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Госдума запретила пропаганду чайлдфри

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. Поправки вводят запрет на распространение в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Также была одобрена поправка, по которой распространение информации о монашеском образе жизни и связанного с ним соблюдения обета безбрачия и отказа от деторождения наказываться не будет.

Источник: РИА "Новости"

За нарушение закона для граждан предусмотрен штраф в размере до 100 тыс. руб,. для должностных лиц — до 200 тыс. руб., юридических — до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на 90 дней. За пропаганду в отношении несовершеннолетних штрафы увеличиваются в два раза.

За пропаганду отказа от деторождения в интернете или СМИ штраф для граждан составит до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб, для юридических — до 4 млн руб. Если пропаганда среди несовершеннолетних будет осуществляться с использованием интернета или СМИ, то максимальный штраф для юридических лиц может составить до 5 млн руб. Для физических лиц штраф в этом случае может достигать 400 тыс. руб., должностных — 800 тыс. руб.

Для иностранных граждан предусмотрены такие же штрафы, как и для россиян, но с выдворением за пределы России или административным арестом до 15 суток с последующим выдворением.

Законопроект о запрете пропаганды идеологии бездетности внесли в Госдуму в сентябре. Госдума одобрила его в первом чтении 17 октября. Одним из разработчиков выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В ходе обсуждения инициативы он говорил, что женщина сама сможет решать, заводить детей или нет.

Госдума
закон