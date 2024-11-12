Госдума запретила пропаганду чайлдфри

За пропаганду отказа от деторождения в интернете или СМИ штраф для граждан составит до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб, для юридических — до 4 млн руб. Если пропаганда среди несовершеннолетних будет осуществляться с использованием интернета или СМИ, то максимальный штраф для юридических лиц может составить до 5 млн руб. Для физических лиц штраф в этом случае может достигать 400 тыс. руб., должностных — 800 тыс. руб.