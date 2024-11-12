Госдума запретила пропаганду чайлдфри

За нарушение закона для граждан предусмотрен штраф в размере до 100 тыс. руб,. для должностных лиц — до 200 тыс. руб., юридических — до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на 90 дней. За пропаганду в отношении несовершеннолетних штрафы увеличиваются в два раза.
За пропаганду отказа от деторождения в интернете или СМИ штраф для граждан составит до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб, для юридических — до 4 млн руб. Если пропаганда среди несовершеннолетних будет осуществляться с использованием интернета или СМИ, то максимальный штраф для юридических лиц может составить до 5 млн руб. Для физических лиц штраф в этом случае может достигать 400 тыс. руб., должностных — 800 тыс. руб.
Для иностранных граждан предусмотрены такие же штрафы, как и для россиян, но с выдворением за пределы России или административным арестом до 15 суток с последующим выдворением.
Законопроект о запрете пропаганды идеологии бездетности внесли в Госдуму в сентябре. Госдума одобрила его в первом чтении 17 октября. Одним из разработчиков выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В ходе обсуждения инициативы он говорил, что женщина сама сможет решать, заводить детей или нет.