Министры энергетики Молдовы и Азербайджана обсудят в Баку укрепление сотрудничества

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Делегация Министерства энергетики Республики Молдова во главе с министром Виктором Парликовым участвует в Конференции ООН по изменению климата (COP29), сообщили в пресс-службе.
Мероприятие проходит в Баку с 11 по 22 ноября и объединяет представителей 197 стран, оно направлено на ускорение реализации Парижского соглашения, обеспечение климатической справедливости и содействие устойчивому развитию.
В рамках конференции глава молдавского энергетического ведомства Виктор Парликов проведет ряд двусторонних встреч, в том числе со своим азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым. В ходе обсуждений будут изучены возможности укрепления сотрудничества в энергетической сфере с региональными партнерами Республики Молдова, уточнили в пресс-службе.
Виктор Парликов также представит Молдову в части конференции, посвященной зеленой экономике и климатическим действиям для устойчивого роста. Он «расскажет о проблемах и необходимых мерах для перехода Республики Молдова к устойчивому развитию в контексте изменения климата».
Заседание конференции в текущем году сосредоточено на зеленом финансировании и создании нового фонда, финансируемого производителями ископаемых энергетических ресурсов, компаниями и странами, в интересах стран, пострадавших от изменения климата.