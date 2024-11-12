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Лукашенко сказал не сравнивать северных людей с южными по этой причине

Лукашенко уверен, что южные люди активнее и здоровее северных.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не сравнивать северных людей с южными по определенной причине, сообщает пресс-служба президента.

Так, на полях Всемирного климатического саммита в Баку Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Лидеры сверили часы по ряду вопросов, касающихся развития двустороннего сотрудничества и перспектив совместной работы на Африканском континенте.

Президенты пообщались в дружеской атмосфере. А Лукашенко подчеркнул, что рад видеть африканского коллегу активным и жизнерадостным, невзирая на все мировые проблемы.

— И вам тоже мой комплимент. Прекрасно выглядите. И моложе, конечно, — сказал ответный комплимент лидер Зимбабве.

Мнангагва отметил, что ему уже 82 года и в сравнении с ним белорусский президент выглядит намного моложе.

— По сравнению со мной вы, господин президент, как юноша выглядите. Смотря на вас, господин президент, я вижу своего молодого-молодого брата, — настоял президент Зимбабве.

На это Лукашенко в свою очередь заметил, что сравнивать северных людей с южными нельзя. И добавил, что, по его мнению, южные люди гораздо эффективнее, активнее и здоровее. И также сказал о больших планах на будущее.

— Мы собираемся с вами еще жить, и не один год, и нам предстоит еще немало сделать, — уверен президент Беларуси.

А резюмируя, напомнил о планах расширения сотрудничества посредством подключения к партнерству других стран региона, в частности Мозамбика.

— Пригласим президента Мозамбика и вместе выстроим наши совместные отношения. Сделаем так, что у вас появятся свои порты в Мозамбике и мы через них будем с вами эффективнее и активнее сотрудничать, — подытожил президент.

Кроме того, Лукашенко предложил Вучичу интенсифицировать отношения Беларуси и Сербии.

Между тем внешнеторговое сальдо Беларуси упало в III квартале 2024: импорт больше экспорта.