Лукашенко сказал не сравнивать северных людей с южными по этой причине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не сравнивать северных людей с южными по определенной причине, сообщает пресс-служба президента.
Так, на полях Всемирного климатического саммита в Баку Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Лидеры сверили часы по ряду вопросов, касающихся развития двустороннего сотрудничества и перспектив совместной работы на Африканском континенте.
Президенты пообщались в дружеской атмосфере. А Лукашенко подчеркнул, что рад видеть африканского коллегу активным и жизнерадостным, невзирая на все мировые проблемы.
— И вам тоже мой комплимент. Прекрасно выглядите. И моложе, конечно, — сказал ответный комплимент лидер Зимбабве.
Мнангагва отметил, что ему уже 82 года и в сравнении с ним белорусский президент выглядит намного моложе.
— По сравнению со мной вы, господин президент, как юноша выглядите. Смотря на вас, господин президент, я вижу своего молодого-молодого брата, — настоял президент Зимбабве.
На это Лукашенко в свою очередь заметил, что сравнивать северных людей с южными нельзя. И добавил, что, по его мнению, южные люди гораздо эффективнее, активнее и здоровее. И также сказал о больших планах на будущее.
— Мы собираемся с вами еще жить, и не один год, и нам предстоит еще немало сделать, — уверен президент Беларуси.
А резюмируя, напомнил о планах расширения сотрудничества посредством подключения к партнерству других стран региона, в частности Мозамбика.
— Пригласим президента Мозамбика и вместе выстроим наши совместные отношения. Сделаем так, что у вас появятся свои порты в Мозамбике и мы через них будем с вами эффективнее и активнее сотрудничать, — подытожил президент.
Кроме того, Лукашенко предложил Вучичу интенсифицировать отношения Беларуси и Сербии.
Между тем внешнеторговое сальдо Беларуси упало в III квартале 2024: импорт больше экспорта.